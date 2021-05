Isola, si acuisce l'ostilità verso Isolde Kostner: la nuova mossa

La strategia di Isolde Kostner è chiara a chiunque, tranne che a Valentina Persia che, nella sua freschezza, è stata richiamata alle inevitabili dinamiche del gioco da Angela Melillo, tra le primissime ad intuire le mosse dell’ex campionessa di sci.

Di nuovo leader, di nuovo isolata (di nome e di fatto), di nuovo al centro di una schermaglia per quanto civile, Isolde Kostner vanta una funzione di disturbo che non è riuscito a provocare Ignazio Moser ma, al pari dell’ex corridore, animano un’Isola frammentata e a tratti sonnolenta nonostante la vivacità di Ilary Blasi che da sola regge lo studio.

Lo sfogo contro Isolde Kostner

Così anche le accuse di Valentina nell’ambito dello sfogo con Angela: “Campionessa senza pa°°e, una campionessa senza coraggio. Perché sono una persona simpatica, che interagisce con tutti, perché l’unico con cui interagisce è Roberto Ciufoli“. Dalla sua Angela ha insistito sulla tesi della strategia, che però non convince Valentina: “Non ha il coraggio di dire la voglio far tirar fuori perché voglio vincere io l’Isola???”.

La risposta vien da sé, come la promessa ai naufraghi da parte di Isolde di confrontarsi con la Persia visibilmente alterata per questa nomination. E forse dietro a questa nuova apertura c’è della riflessione, da parte della Kostner che non raccoglie particolari simpatie e viene accusata di defilarsi e di dormire troppo.

Valentina Persia lascia il gruppo: la reazione

Ma è proprio Valentina a lasciare i Primitivi. Lacrime e delusione hanno accompagnato il saluto ai compagni. A inquadrare la situazione, in un ruolo inedito è Ignazio Moser che però dice: “Matteo mi ha detto che è perché loro vogliono far fuori Fariba e Ciufoli…Sanno che anche lei non ci va molto d’accordo, è una concorrente forte e hanno trovato un alleato forte contro di loro”.

Andrea a questo punto interviene: “A me sta sul c*** per la Vale perché di là impazzisce”. La scelta può essere letta in funzione del gruppo e dei suoi obiettivi, ma quanto c’è di collettivo e quanto di singolare volontà in ciò? E la Persia ce la farà a reggere questa pressione?

