Isola: Isolde Kostner è leader, rivalsa perfetta sui naufraghi

Isolde Kostner si conferma la migliore stratega, l’avversaria da battere. Più forte di testa e fisicamente rispetto ai naufraghi che si sono scoperti fragili, vulnerabili rispetto all’ex campionessa di sci impegnata in questa edizione dell’Isola. Nuova leader, o meglio, ancora leader dopo una prova esemplare, Isolde si è arrogata il diritto di mettere in un angolo l’amico Roberto Ciufoli, nominato poi dal gruppo.

La decisione di Isolde Kostner, nuova leader

Sempre più isolata e vincente, nel medesimo solco, la Kostner ha indicato in Valentina Persia la sua candidata all’uscita. Una sorta di revangismo da gara che aggiusta, secondo la sciatrice, quanto accaduto in settimana e in merito alla suddivisione in due gruppi i naufraghi. Allora ci fu un alterco abbastanza evidente e crudo con Andrea, che mise in cattivissima luce Isolde e acuì i rapporti con l’attrice e Angela Melillo.

Isolde Kostner sola e pronta a colpire gli avversari

Se ce ne fosse ancora bisogno, il ruolo della ex campionessa di sci è di notevole impatto negli equilibri: lei fa e lei disfa a suo piacimento, in funzione delle mosse funzionali all’obiettivo. Da atleta lucida e puntuale, ad ogni decisione vuole che corrisponda un effetto, quel patrimonio di conseguenze che la supportino verso l’obiettivo finale. Che, nel suo caso, sembra chiarissimo, addirittura trasparente.

Così mentre gli altri naufraghi, complice il montaggio e l’azione degli autori, paiono incoscienti, quasi annebbiati dalla fame e da una velata innocenza, Isolde palesa la sua aggressività in una veste da cacciatrice spietata. Con buona pace di Ilary Blasi e degli opinionisti in studio.

VIRGILIO SPORT | 11-05-2021 16:27