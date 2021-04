Isola 2021, l'involuzione di Paul Gascoigne: tutti contro Gazza

Come da copione e come sempre avviene in una condizione di restrizioni e di cattività (se così la si può definire), è esplosa la tensione accumulata in queste prime settimane di isolamento e convivenza complicata sull’Isola dei Famosi. A manifestare seri problemi di relazione con il resto del gruppo è stato Paul Gascoigne, ovvero Gazza.

Il ritorno di Gascoigne sull’Isola: tensioni e insofferenza

Il suo rientro, con una serie di agevolazioni dovute alla lussazione subita durante una delle prove, è stato deciso dagli autori nella convinzione che Gazza possa essere uno degli animatori di questa edizione condotta da Ilary Blasi con l’inviato Massimiliano Rosolino.

La produzione, al netto dei problemi di ordine medico e di assicurazione, ha fatto di tutto per agevolarne il ritorno sull’Isola ma non ha certo promosso il contenimento dei suoi sfoghi. Al di là delle difficoltà linguistiche, trovano che l’ex calciatore abbia spesso dei modi di fare poco garbati, che non a tutti piacciono.

Il daytime svela le liti di Paul Gascoigne

Il daytime dell’Isola ha mostrato negli ultimi giorni anche la stanchezza di Gascoigne: durante la preparazione del pranzo, Paul si è avvicinato alla pentola del riso, offrendo una ciabatta da utilizzare come presina. “C’è la sabbia”, fanno notare i naufraghi. “Bisogna lavare le ciabatte Paul”, gli suggerisce Fariba. Gascoigne non prende bene il suggerimento e risponde piccato, nonostante i compagni provino a tranquillizzarlo. Sequenza di parolacce e replica attonita di Angela Melillo. Che per inciso non è la sola a chiudere la questione con una riflessione non esattamente di gradimento e simpatia nei confronti dell’ex calciatore laziale.

Lo scontro tra Gascoigne e Ciufoli

Il clou, però, lo si è toccato con Roberto Ciufoli già al centro delle diatribe per via di Andrea Cerioli. “Fan*ulo non sei il capitano”, ha detto Paul nei confronti di Ciufoli, che subito si giustifica: “No ma io mica t’ho detto niente Paul”. Non è della stessa linea Gilles Rocca, che la sera si sfoga con i compagni: “Ha mandato tutti a quel paese, il problema è che davanti a Paul stiamo tutti zitti”, la conclusione dell’attore condivisa da Valentina Persia e Angela Melillo. Una rete di alleati inediti che potrebbero coalizzarsi contro Gazza, protagonista in negativo di questa settimana.

VIRGILIO SPORT | 13-04-2021 15:07