Isola 2021: Gascoigne molla, l'addio di Ilary Blasi cruda verità

Con il tono a cui ci ha educati, in questa edizione tormentata dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha annunciato il ritiro di Paul Gascoigne, segnato dall’infortunio alla spalla e costretto, per via del peggioramento delle sue condizioni fisiche, ad abbandonare l’adventure game senza troppo far penare e disperarsi i colleghi naufraghi. L’insofferenza era talmente palpabile che neanche il “freddo” del mezzo televisivo riusciva a celarlo.

L’addio di Paul Gascoigne all’Isola 2021

Così si conclude l’epopea dell’ex star del calcio inglese, vissuta un’esistenza di abusi e eccessi, ben narrata nel suo libro autentico resoconto di una vita in divenire sconvolta da lutti e paure. Gazza si è palesato poco, mentre Paul Gascoigne è apparso, ma appena sfumato.

Con gli altri concorrenti, il feeling non è mai scattato. Anzi, i sentimenti sono sempre stati alquanto secondari nei suoi riguardi. Forse anche perché l’attualità e gli infortuni hanno preso il sopravvento, anche nella narrazione degli autori prevaricando le iniziali dinamiche.

L’Isola degli infortuni e dei ritiri

Brando Giorgi sta meglio, ma è stato operato. Elisa Isoardi si è infortunata a un occhio, ma per fortuna ha scongiurato l’intervento. Inoltre Beppe Braida è rientrato a causa delle esigenze familiari che lo hanno riportato in Italia. Insomma, Gascoigne con il suo infortunio alla spalla e il suo rientro è quasi passato inosservato nel marasma di incidenti che si sono accavallati.

Ilary Blasi elogia Gascoigne e lancia un messaggio agli altri naufraghi

Invece questa occasione sarebbe dovuta essere una grande opportunità di rilancio, anche nel nostro showbiz per il calciatore ex Lazio che è rimasto nel cuore per la sua sfrontatezza e poi si è recuperato con fatica dalle dipendenze e anche da una vita violenta. La spalla gli fa ancora male perché ha spiegato durante il collegamento con lo studio di essersi rotto un legamento e un tendine.

“A noi dispiace tantissimo perché sei stato sicuramente lo spirito più acceso di questa edizione”, ha commentato Ilary Blasi alla guida di una edizione nuova, ma ancora una volta non proprio e che gode della sua spiccata ironia e della sua centralità, anche in studio. Nessun commento aggiuntivo, poi, sullo spirito acceso: che sia un modo per stuzzicare anche gli altri concorrenti?

Paul Gascoigne via, nuovi arrivi sull’Isola dei Famosi

Ma chi sostituirà il buon Gascoigne, detto Gazza? I nomi non emozionano, ma lasciano intendere che ne servono quattro per fare un Paul Gascoigne (forse): Manuela Ferrera, Emanuela Tittocchia, Matteo Diamante e Rosaria Cannavò. Vedremo se schiacceranno i naufraghi sull’Isola già da un mese o se, per rinvigorire il programma, arriverà come si diceva anche il buon Ignazio Moser.

VIRGILIO SPORT | 23-04-2021 10:59