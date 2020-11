Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez nudi sulla neve: polemiche

Per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, la crisi che li aveva separati la scorsa estate sembra essere un ricordo appartenente al passato. Entrambi provati, ma mai effettivamente distanti l’uno dall’altra il terzo anniversario ha rappresentato un momento per rinsaldare la loro unione, nata sotto i riflettori del GF Vip e che ha portato a entrambi nuove opportunità lavorative come coppia.

Moser-Rodriguez, la crisi estiva è alla spalle

Per il loro terzo anno insieme, Ignazio e Chechu si sono concessi una breve vacanza tra le Dolomiti in un’atmosfera surreale, alla luce degli avvenimenti odierni, e poi non molto distante dalle tenute e dalle vigne Moser in cui hanno trascorso la quarantena dallo scorso marzo.

Stavolta a far da sfondo alle loro foto insieme e a un romantico scatto che li vede nudi e abbracciati sulle nevi vicino al maso di papà Francesco, poi una romantica gita in barca al lago di Braies e infine una notte da sogno a Cortina, nella spettacolare Starlight Room Dolomites del rifugio Col Gallina.

Il post troppo sexy di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez

“La vita non si misura attraverso il numero di respiri, ma attraverso i momenti che lasciano senza respiro”, così scrive Moser nella didascalia che accompagna la foto. “Tre anni di noi”, la romantica didascalia che ha fatto il pieno di cuoricini e sollevato le inevitabili critiche per la totale e anacronistica immagine che proiettano i due.

Nulla di imprevedibile. Intanto Cecilia e il suo Moser si sentono più vicini che mai e, forse, si sono ritrovati per un progetto di vita più importante come aveva accennato la stessa Rodriguez minore quando parlava di ritirarsi tra le montagne del Trentino.

VIRGILIO SPORT | 04-11-2020 12:28