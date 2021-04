Isola 2021,Paul Gascoigne è ormai tollerato dagli altri naufraghi

Riammesso con alcune concessioni, Paul Gascoigne è il naufrago meno amato e più discusso nel gruppo capeggiato da Angela Melillo, ballerina di punta della Rai anni Novanta e Duemila approdata sull’Isola in cerca di un rilancio o, quanto meno, di un ritorno alla televisione dopo una lunga interruzione.

Tutti contro Paul Gascoigne sull’Isola

Dopo la struggente iniziazione dei naufraghi, incominciano ad emergere le antipatie, le coalizioni e anche i fastidi di una convivenza forzata in un ambiente magnifica ma ostile. Dopo le ultime querelle che hanno visto scontrarsi personaggi che si stanno facendo notare come Gilles Rocca e Fariba Tehrani, sempre più al centro delle critiche per le sue strategie, i concorrenti del reality hanno commentato l’atteggiamento di Paul Gascoigne che userebbe la sua presunta difficoltà ad esprimersi in italiano per insultare e offendere senza conseguenze..

Dopo Angela Melillo anche Francesca Lodo ha manifestato ai naufraghi il suo disappunto nei confronti della reazione dell’ex campione di calcio:

“Io gliel’ho detto a Paul questa cosa che hai detto, perché l’hai detta, nessuno era in cinque contro uno”, riferendosi al commento che lui avrebbe fatto sul litigio tra Gilles Rocca e Fariba. “Dico quello che penso perché quando giocavo in serie a, io 50mila persone contro, io non ho paura di nessuno e quel giorno avete fatto tutti contro uno”, le parole di gascoigne. Nulla di nuovo, in fondo. Già Angela Melillo aveva ribadito la sua personale insofferenza verso questo atteggiamento. “A sembra che capisce quando gli pare, ci gioca un po’ con questa cosa capisco, non capisco. Certe cose sono chiare, però”.

Gascoigne e l’italiano che conosce quando vuole

L’attrice ed ex ballerina ha anche ribadito: “Però finita la litigata noi gli abbiamo spiegato quello che era successo, avendogli spiegato quello che era successo, perché vai a fare una clip dove dici tutti erano contro”. E qui si apre un altro scenario: che cosa intende dire relativamente all’operato della produzione e degli autori?

VIRGILIO SPORT | 16-04-2021 11:51