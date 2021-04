L'Isola non può fare a meno di Paul Gascoigne, polemica sul cibo

Senza Paul Gascoigne la componente sportiva di questo cast si sarebbe assottigliata e ridotta anche sul versante del richiamo. Ma questa, ormai, è una eventualità perché nella serata di giovedì, Ilary Blasi e Massimiliano Rosolino hanno annunciato in diretta il rientro dell’ex calciatore di Lazio e Tottenham in cerca di riscatto e divertimento in Honduras nell’edizione italiana del reality.

Paul Gascoigne torna sull’Isola: le condizioni

Le condizioni del rientro, dopo l’infortunio subito, sono di riposare su una brandina e di non partecipare ai giochi, aspetti su cui gli altri naufraghi non hanno fatto obiezione in perfetta coincidenza d’intenti con lo staff medico che ha seguito Gazza.

“Sono pronto. Mi sono mancati tutti”, ha detto Paul nella Palapa dopo l’annuncio congiunto di Rosolino e della Blasi, la quale ha ribadito come una sorta di mantra che “Nessuno può mettere Paul Gascoigne in un angolo”.

E così sia: Gascoigne torna al suo pubblico, che l’ha sostenuto a distanza sui social. Un sostegno che gli ha dato Iva Zanicchi dallo studio, nella traduzione simultanea che le ha fatto guadagnare l’appellativo di Olga Fernando.

La polemica con la Martani per il riso: tensione fame

Insomma, l’Isola è un assembramento di notevoli proporzioni ora: sono arrivati da Paratise Island infatti Ubaldo e Fariba a far compagnia ai naufraghi affamati, più Brando Giorgi, altro esule.

Numeri importanti che hanno destare perplessità e qualche commento a Elisa Isoardi, diventata una star internazionale come neanche lei poteva credere alla vigilia di questa edizione.

Intanto si iniziano a leggere gli schieramenti e le antipatie, causa fame: Gilles Rocca, l’altro laziale del gruppo, ha accusato Daniela Martani di approfittarsi della situazione e di chiedere più riso perché vegana. Cosa che ha portato allo scontro anche con Valentina Persia, che non ha ammesso repliche dall’ex hostess.

A occupare Paratise Island o Playa Esperanza (nome più incoraggiante per chi la occupa) è finita l’attrice Vera Gemma, che ha deciso di rimanere lì in compagnia, dopo l’eliminazione di Miryea sconfitta al televoto da Awed, colto da pentimento pieno nei confronti dei compagni con cui dovrà ancora convivere. Almeno fino alla prossima.

VIRGILIO SPORT | 02-04-2021 10:47