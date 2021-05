Isola, Ignazio Moser rasato oscura gli altri naufraghi: l'epopea

Oltre all’outfit sempre ricercato e iperbolico adottato da Ilary Blasi, notizia nella notizia, in questa 20esima puntata dell’Isola sono pochi ma definiti, i tratti che rimarranno che confluiranno in una narrazione autoriale di cambiamento. Pochi, eppure importanti per lo snodo, per combattere la noia aggiunta alla fame di questa versione complicata dal Covid e da una spasmodica ricerca di emozioni.

Ignazio Moser secondo finalista dell’Isola 2021

Secondo finalista è Ignazio Moser, che insieme ad Andrea Cerioli combatterà per il titolo di vincitore di questa edizione: un obiettivo raggiunto da un ex sportivo che, con Isolde Kostner, non ha stentato come gli altri a livello fisico pur raccogliendo maggiore simpatia rispetto all’ex campionessa di sci.

In vista del 7 giugno, serata della finalissima, con il vincitore decretato e festeggiato in Honduras per ovviare a temi quali quarantena e norme di sicurezza, Moser per centrare il suo scopo ha consentito che gli fossero rasati capelli e barba svelando anche le parti a noi meno note. Un gesto da leader, come si è dimostrato sull’Isola nella sua breve permanenza, rispetto almeno al cast iniziale.

Isola: l’esclusione di Fariba e Angela Melillo, avanza Moser

Come è giunto alla finalissima l’ex corridore, figlio dell’eterno Francesco Moser? Anche grazie agli altri naufraghi, non c’è dubbio. Per Fariba, è arrivato il momento dell’addio dopo aver perso al televoto contro Miryea. Un risultato che ha inorridito l’opinionista dell’adventure game, Iva Zanicchi, la quale non ha esitato a mostrare le sue antipatie: “Non vincerà mica Miryea, se no mi alzo dalla poltrona e vado via!”.

“Me lo aspettavo, avevo l’ansia infatti. Voglio ringraziare tutti quello che mi hanno sostenuto, una settimana prima o dopo non mi cambia. Almeno il mio pubblico si rilassa!”. Il suo bacio di giuda se l’è aggiudicato Valentina Persia, che ha parafrasato Fariba: “Ringrazio l’universo!”.

Il televoto sacrifica Angela: salvi Moser, Diamante, Stabile, Persia e Kostner

Assimilato questo addio, un secondo televoto tra Angela, Ignazio Moser, Matteo Diamante, Miryea Stabile, Valentina e Isolde Kostner ha deciso l’uscita dell’ex ballerina e conduttrice romana. L’incontro su Playa Paloma con Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli ha decretato, in Angela, la convinzione che andasse chiusa lì la cosa. E infatti, dopo l’entusiasmo iniziale, la Melillo ha comunicato la decisione di mollare e chiudere così la sue esperienza all’Isola.

Come dicevamo, vero fulcro della puntata è stato Ignazio Moser. Dopo un allegro siparietto tra studio e Honduras tra i due fidanzati, Cecilia Rodriguez ha dato il via libera al cambio look del compagno che ha mostrato di apprezzare e a cui ha rivolto una dichiarazione d’amore totale via satellite:

“Lo amo troppo, è il mio amore più grande”. Ma questo è stato solo uno dei momenti cult di questa puntata dominata da Moser, autentico protagonista.

E come se non bastasse, infatti, Moser ha vinto la prova girarrosto contro Awed (davvero molto dimagrito e provato).

“Ero più concentrato sui capelli che sulla fatica”, ha spiegato a fine prova Moser con un sorriso, lasciando atterriti i presenti e anche i telespettatori da casa.

VIRGILIO SPORT | 25-05-2021 10:24