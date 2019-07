Iker Casillas non esclude il ritorno

Iker Casillas ha iniziato il ritiro con il Porto, ma come dirigente.

Dopo l’infarto acuto che lo ha colpito lo scorso 1° maggio il portiere spagnolo non ha però ancora sciolto i dubbi in merito alla clamorosa possibilità di tornare in campo.

"Durante il periodo di recupero dal suo problema di salute – si legge sul sito ufficiale del Porto – Iker Casillas farà parte dello staff della squadra per assicurare il legame tra giocatori, allenatore e dirigenza. Il suo campo d’azione all’interno del club potrà essere allargato ad altre funzioni”.



Queste invece le parole di Casillas, che ha maggio ha compiuto 38 anni: “Non mi sono ancora ritirato. Farò qualcosa di diverso rispetto a ciò che ho fatto sinora, cercherò di fare da tramite tra squadra e club. Quando ho sofferto quella situazione il mister mi ha detto che avrebbe avuto piacere se fossi rimasto con loro, vicino ai giocatori e in special modo ai giovani e ai nuovi perché ci sarebbero stati diversi cambiamenti”.

Saranno ulteriori controlli medici a dire l’ultima parola sul futuro agonistico dell’ex capitano del Real Madrid.



SPORTAL.IT | 15-07-2019 22:30