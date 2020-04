Il Bari non ci sta

"Nel piano del Consiglio della Lega Pro è scontata la promozione in serie B delle reginette dei tre gironi, Monza (A), Vicenza (B) e Reggina (C). La quarta potrebbe arrivare attraverso playoff virtuali, cioè il sorteggio. Il Bari di De Laurentiis non ci sta e ha già pronto il ricorso".

A scriverlo è il Corriere della Sera, facendo capire che il destino della terza serie potrebbe non compiersi in maniera totale il prossimo 4 maggio, giorno in cui è stata fissata un'assemblea fondamentale.

SPORTAL.IT | 19-04-2020 11:49