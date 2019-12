Il Bari vuole pescare in Serie B

Protagonista nella scorsa stagione con la maglia del Perugia, Luca Vido non si sta ripetendo nell’avventura a Crotone.

L’attaccante prodotto del vivaio del Milan sta trovando poco spazio agli ordini di Stroppa così, a dispetto delle ambizioni di promozione dei calabresi, il divorzio a gennaio è un’ipotesi concreta.

Le proposte del resto non mancano, dalla B e dalla C, ma il Crotone non vorrebbe rinforzare dirette concorrenti. Da qui il possibile trasferimento al Bari, ipotesi che il giocatore è disposto a prendere in considerazione.

Dopo il cambio in panchina da Cornacchini a Vivarini i pugliesi hanno una media da promozione: il primo posto del girone C sembra appannaggio dell’inarrivabile Reggina, ma Vido può rappresentare un rinforzo di qualità per i pugliesi in chiave playoff in un attacco che può già contare su Antenucci, Simeri e Terrani.

