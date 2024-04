Serie C: il Vicenza vince e chiude terzo, il Verona è salvo, Giana ai playoff

Si è concluso il 37esimo turno del Girone A di Serie C: scopriamo i verdetti già definitivi. da vivere invece la giornata degli altri due gironi

Siamo alle battute finali della regular season di Serie C. Alcuni verdetti sono già definitivi, altri ne arriveranno da qui a domenica prossima quando siamo giunti ormai alla 37esima giornata del terzo campionato nazionale in ordine gerarchico. Nel Girone A Vicenza e Triestina sono già aritmeticamente terza e quarta in classifica. Fanno festa Giana e Lumezzane che ottengono la qualificazione ai playoff. Ricordiamo che alcune sentenze erano già state emesse: promozione del Mantova, secondo posto del Padova e retrocessione per l’Alessandria.

La situazione del Girone A: al Vicenza il terzo posto

Il Vicenza batte 2-0 il Trento e si aggiudica aritmeticamente la terza posizione. Accade tutto nella prima frazione di gioco con le reti di Della Morte e Ronaldo che regalano i tre punti e i playoff alla squadra di Vecchi. Ne consegue che la Triestina si deve accontentare del quarto posto, in virtù del pareggio interno per 2-2 con il Novara. L’Atalanta U23, quinta, affossa la Pro Sesto con un sonoro 3-0 (Capone, Diao e Cissè). Emozioni ma zero gol tra Legnago e Alessandria.

Giana e Lumezzane conquistano l’accesso ai playoff grazie ai successi su Renate e Mantova. La Pro Vercelli batte 2-0 l’Arzignano con doppietta di Maggio. Non va oltre il pari il Padova di Massimo Oddo, fermato sull’1-1 dal Fiorenzuola (condannato ai playout). Due piccioni con una fava per la Virtus Verona che passa 3-1 a Busto Arstizio e parallelamente sorpassa la Pro Patria. Spreca una ghiotta chance per centrare la salvezza la Pergolettese che fa solo 1-1 contro un Albinoleffe già salvo e senza obiettivi.

La situazione del Girone B: tanti match delicati per la salvezza

Ancora da vivere, invece, la 37esima giornata del Girone B. Particolare attenzione è dedicata al match tra la Juventus Next Gen e la Fermana con gli ospiti chiamati a fare punti in ottica salvezza. L’unica possibilità per i gialloblù – penultimi in classifica è quella di andare ai playout con l’Ancona quintultimo che dista 7 lunghezze da loro.

L’Olbia va sul campo del Pontedera per scongiurare il pericolo retrocessione. Anche in Spal-Pineto la posta in palio è particolarmente elevata date le rispettive ambizioni dei due club sebbene con obiettivi profondamente diversi. Il match clou del turno è però Torres-Cesena con i padroni di casa che cercano un successo che manca da tre turni.

Qui di seguito il programma completo nel girone B:

Juventus U23-Fermana (Domenica ore 16.30)

Lucchese-Carrarese

Perugia-Arezzo

Pescara-Ancona

Pontedera-Olbia

Recanatese-Gubbio

Rimini-Entella

Sestri Levante-Vis Pesaro

SPAL-Pineto

Torres-Cesena

La situazione del Girone C:

Anche per il Girone C molto si deciderà oggi con match programmati alle ore 20. La sfida che stuzzica di più è probabilmente quella tra Taranto e Avellino, anche se c’è un derby tutto da vivere tra Foggia e Audace Cerignola. Chi spera in un passo falso dei Lupi è il Benevento, in ottica secondo posto: i sanniti dovranno vedersela col Latina davanti al proprio pubblico.

Il Catania vuole scongiurare del tutto l’ipotesi playout. Per riuscire nell’intento dovrà provare a far risultato sul campo del Sorrento. La Juve Stabia, che il suo obiettivo lo ha già centrato, va a far visita alla Virtus Francavilla. Occhi anche su Crotone-Monopoli, con i calabresi in piena crisi d’identità e i gabbiani pugliesi ancora in corsa per la salvezza.

Questo il programma completo nel girone C: