Il Bayern Monaco chiede informazioni per Harry Kane

23-07-2022 16:28

Il Bayern Monaco avrebbe chiesto al Tottenham la disponibilità dell’attaccante inglese Harry Kane. I campioni della Bundesliga sono a caccia di un sostituto in avanti dopo aver perso Robert Lewandowski a favore del Barcellona e, secondo quanto riportato da BILD, considerano il 28enne come una valida opzione a lungo termine.

Kane ha ancora due anni di contratto, ma se le trattative per il prolungamento dovessero andare nella direzione di una sua possibile partenza, il club potrebbe non avere altra scelta se non quella di monetizzare prima di perderlo potenzialmente gratis.

Kane è emerso come il miglior attaccante dell‘Inghilterra negli ultimi anni, collezionando 50 gol internazionali in 73 presenze e mettendo insieme otto stagioni consecutive con almeno 24 con gli Spurs.

L’inglese avrebbe indubbiamente un costo di trasferimento mostruoso, probabilmente superiore ai 100 milioni di sterline, ma con la squadra di Antonio Conte, che disputerà la Champions League in questa stagione e che aspira a conquistare la Premier League, potrebbe decidere di preferire il giocatore ai soldi.

L’interesse del Bayern aumenta inoltre il potere di Kane nelle trattative contrattuali: è ormai chiaro che le squadre più importanti del mondo lo considerano uno dei più grandi marcatori del mondo.

