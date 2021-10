Il Bayern Monaco si rialza: 5 gol all'Union Berlino

30-10-2021 19:11

Una reazione di forza. Una risposta rabbiosa. Un riscatto immediato. Il Bayern Monaco rialza subito la testa dopo la figuraccia nel secondo turno di DFB-Pokal con lo 0-5 sul campo del Borussia Monchengladbach e lo fa a modo suo, con una goleada. La squadra guidata da Dino Toppmoller – in panchina al posto dell’assente Nagelsmann, positivo al Covid-19 – cala il pokerissimo a Berlino, sul campo di un Union mai arrendevole ma che può poco contro la forza d’urto dei bavaresi.

La sconfitta di mercoledì ha fatto tanto, troppo male al Bayern Monaco. Le cinque reti incassate, senza realizzarne, nella débacle entrata nella storia del club teutonico hanno lasciato un solco profondo nell’orgoglio del Bayern. Nella sfida valida per il 10° turno del campionato di Bundesliga 2021/2022, la vittoria non basta vincere: serve dominare per provare a eliminare ogni scoria mentale dopo la figuraccia di mercoledì.

A Köpenick, periferia a sud-est di Berlino, il Bayern Monaco prova a chiudere la pratica Union in appena 35 minuti. Il solito Robert Lewandowski gela un ‘Alte Försterei’ che ribolle: per la prima volta nella storia, la formazione di Berlino Est affronta i bavaresi davanti ai propri tifosi dopo le due sfide a porte chiuse per le restrizioni adottate per combattere l’emergenza Covid-19. Una sfida storica per il club di casa, che spinto dal calore dei propri tifosi prova a fare lo sgambetto ai giganti del Bayern.

L’illusione dell ‘Union Berlino dura appena 15 minuti: Sané conquista un calcio di rigore con un conclusione sulla quale Jaeckel si oppone con il braccio, Robert Lewandowski lo trasforma con la solita freddezza. Il gol del vantaggio non acquieta la sete di riscatto degli ospiti, che sfruttano la maggiore qualità con un fraseggio veloce, che mette in grande difficoltà gli avversari. Il raddoppio arriva al 23′, ancora con Lewandowski. Il polacco fa tutto: conquista la punizione dal limite e la trasforma in gol con una conclusione che termina nell’angolino alla sinistra di Luthe.

Poco più tardi, il portiere dell’Union Berlino compie un vero e proprio miracolo su Sané, che a tu per tu si fa ipnotizzare con una conclusione che viene neutralizzata con uno splendido intervento in uscita. Ma per la rete dell’ex Manchester City è solo una questione di tempo: per il classe 1996 è troppo facile il tap-in vincente dall’interno dell’area piccola sul cross di Muller da destra.

Lo 0-3 non spegne l’entusiasmo dell’Alte Försterei, che continua a cantare e trasudare entusiasmo. Sotto di tre reti, l’Union Berlino trova la reazione: Giesselmann riapre i conti sul servizio di Haraguci, poi è il fuorigioco a spegnere i sogni di rimonta della squadra di Fischer, che trova la rete del 2-3 con Haraguchi, ma in posizione irregolare. In avvio di ripresa, Coman si prende la scena con una magia delle sue: accelerata folgorante e destro sotto la traversa che fulmina Luthe. Una rete straordinara dell’ex Juventus, che mette in mostra tutte le sue doti tecniche e atletiche.

L’Union è duro a morire e al 65′ va di nuovo in rete con l’azione confezionata dai due nuovi entrati: Behrens scatta sul filo del fuorigioco e serve Ryerson, che a rimorchio firma a porta vuota il 2-4. Gli uomini di Fischer ci credono, spinti dall’entusiasmo incredibile del pubblico, ma è il solito Muller a chiudere i conti con il pokerissimo del Bayern: dopo aver servito ben tre assist ai compagni, il numero 25 decide di mettersi in proprio e dopo essersi spostato la palla sul destro calcia a giro sul secondo palo

Per Nagelsmann tra le note liete della serata berlinese c’è sicuramente la prova di Upamcano, reduce da una prestazione non proprio memorabile mercoledì contro il Borussia Monchengladbach. Entrato nella ripresa, l’ex Lipsia riesce a lasciarsi alle spalle la prova terribile in DFB-Pokal e rispondere colpo su colpo agli attacchi degli avversari. A brillare è anche Alphonso Davies, che stravince il duello sulla fascia con Trimmel ed è costantemente una spina nel fianco dell’Union Berlino. Il canadese non è più una sorpresa, ma una certezza per il presente e per il futuro del club bavarese nonostante la giovane età.

Il gol, ma non solo. La prova di Kinglsey Coman conferma gli enormi passi in avanti del 25enne francese. Nel 5-2 del Bayern Monaco sul campo dell’Union Berlino, l’ex bianconero ricopre brillantemente il ruolo di quinto nel 3-5-2 disegnato da Toppmeller. Una posizione che gli permette di ‘allargare’ il campo e aprire gli spazi ai compagni in mezzo. Proprio come già accaduto nella sfida di Champions League contro il Benfica, Coman supera a pieni voti il test del nuovo ruolo, dimostrando di avere una duttilità e un’intelligenza tattica che gli consentono di poter ricoprire egregiamente diversi ruoli in campo. Una grande notizia per Nagelsmann, che in attesa di ritornare in panchina si gode la risposta veemente dei suoi ragazzi dopo il passo falso di coppa.

L’Union cade in campionato dopo oltre un mese e perde la chance di conquistare il quarto posto. Poco male per gli uomini di Fischer, che lasciano il terreno di gioco tra gli applausi del pubblico. L’ennesima dimostrazione di affetto dei tifosi al termine di una giornata storica, con la prima nella bolgia dell’Alte Försterei contro un Bayern Monaco troppo forte e rabbioso.

OMNISPORT