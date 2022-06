Il Bologna mette nel mirino Bonazzoli

10-06-2022 11:56

Il Bologna muove i primi passi verso la costruzione della prossima squadra in vista della stagione 2022-2023.

Indipendentemente da cosa deciderà di fare Marko Arnautovic, il club felsineo sta cercando un attaccante viste le sicure partenze di Falcinelli e Santander che non rinnoveranno i loro contratti. Il profilo giusto potrebbe essere quindi Bonazzoli. L’attaccante è di proprietà della Sampdoria che lo ha prestato fino al 30 giugno alla Salernitana. I suoi 12 gol stagionali sono stati un ottimo contributo per la salvezza del club campano.

Il Bologna ci pensa serimamente ma prima bisogna capire se la Salernitana eserciterà il diritto di riscatto per 6 milioni di euro. Il club di Iervolino non ha ancora deciso se investire questi soldi oppure no. I blucerchiati, dal loro canto, hanno anche la possibilità di controriscattarlo. Situaizone complicata, ma in divenire: il Bologna resta alla finestra per capire chi alla fine sarà il proprietario del cartellino del giocatore per sferrare la zamapta giusta e acquistare l’attaccante che piace a Mihajlovic e che lo stesso tecnico, aveva già inserito tra le richieste invernali.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE