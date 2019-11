Il bomber che piace al Milan scatena ironia tifosi: E chi è?

Ibrahimovic per sognare ma se la realtà fosse un’altra? Sono giorni sempre più difficili per i tifosi del Milan che aspettano un regalo dal mercato di gennaio ma che temono di ritrovarsi con un altro semi-sconosciuto di prospettiva. La strategia della proprietà è sempre stata improntata all’acquisto dei giovani, si pensava che la difficile situazione attuale potesse portare a un cambio di rotta ma le ultime notizie di radio-mercato vanno in un’altra direzione.

L’ANNUNCIO – Niccolò Schira, esperto di mercato della Gazzetta, rivela che il primo obiettivo non sarebbe Ibrahimovic – che comporta una spesa enorme non ottimizzabile, bensì un attaccante argentino.

IL TWEET – Su twitter Schira scrive: “Il Milan è in trattativa con il San Lorenzo per l’attaccante argentino Adolfo Gaich. I rossoneri hanno offerto 10 milioni di euro per il cartellino del classe 1999″.

LE REAZIONI – Immediate le reazioni dei tifosi: “Ibra vale 1000 di sto coso qui anche con una gamba sola …” o anche: “Volessero fare le cose serie davvero calciatori promettenti ma teneri come Leao o questo argentino, se realmente piace, andrebbero presi e girati in prestito, non c’entrano con San Siro per ameno 1-2 o forse 3 stagioni ma parliamo di niente”.

CHI L’HA VISTO – Tantissimi si chiedono chi sia questo giocatore (“Chi è sto Rodolfo ???”o anche “Non è possibile, ci prendono per il c…”) e fioccano commenti perplessi: “Speriamo rifiutino”, oppure: “Il Milan di giocatori di prospettiva ne ha abbastanza servono certezze se poi si vuole stare tra ottavo decimo posto va bene così”.

QUANTI ANNI HA? – L’ironia si spreca nei commenti sulla cara di identità: “Asilo nido Milanello” o anche: “Troppo vecchio”, oppure: “Ma che mica guardano le caratteristiche tecniche, guardano la carta d’Identità” e infine: “I giocatori di esperienza di Elliott”.

QUANTO COSTA? – C’è chi scrive: “10 milioni di schiaffi…” e infine: “Vai a vedere che giocatore si prendono con 10 milioni, con 40 milioni sono stati capaci di prendere un brasiliano nè carne nè pesce”.

SPORTEVAI | 17-11-2019 10:01