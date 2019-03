Il Cagliari recupera i pezzi

In vista della sfida contro la Fiornetina, il Cagliari ha recuperato Leonardo Pavoletti e Cyril Thereau, che si sono allenati con la squadra.

Il comunicato ufficiale: "Seduta aperta dall'analisi video. A seguire, la parte tecnico-tattica sul campo: sviluppi delle situazioni offensive ed esercitazioni sui calci piazzati e le conclusioni in porta".

"Si sono allenati con la squadra Leonardo Pavoletti e Cyril Théréau. Kiril Despodov e Luca Pellegrini hanno svolto un lavoro personalizzato per smaltire un affaticamento muscolare. Lavori individualizzati per Alberto Cerri, Ragnar Klavan e Lucas Castro".

"Domani mattina il Cagliari sosterrà un'altra sessione di allenamento. Al termine, alle 12.40, mister Rolando Maran incontrerà i media per presentare la gara contro la Fiorentina; la conferenza stampa potrà essere seguita in diretta sul nostro profilo Twitter".

