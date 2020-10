Il calcio piange Fabrizio Ferrigno: l'ex del Napoli aveva 47 anni

Anche Fabrizio Ferrigno, in un pomeriggio di ottobre, si è dovuto arrendere alla malattia. Un male incurabile ha strappato la vita all’ex giocatore che ha vestito le maglie di Castel di Sangro, Napoli, Casarano, Reggina, Benevento, Acireale, Padova, Giulianova, Catanzaro, Juve Stabia, Pisa, prima di fare ritorno al Catanzaro nella stagione 2007/2008, ultimo club prima del ritiro. Un addio al calcio parziale, momentaneo perché Ferrigno aveva deciso di continuare a occuparsi di pallone comunque, ma in giacca e cravatta.

La carriera di Fabrizio Ferrigno

Proprio con i calabresi, Ferrigno aveva lasciato un ricordo indelebile. Fu infatti protagonista della doppia promozione dalla Serie C2 del Catanzaro di cui è stato anche capitano, nonché gladiatore e leader della squadra che nel 2004 centrò una storica promozione in Serie B. Nella serie cadetta aveva totalizzato 71 presenze sia proprio con il Catanzaro che con la maglia del Padova.

La nota ufficiale del Catanzaro

Ferrigno si è spento a soli 47 anni e proprio il Catanzaro ha annunciato l’addio doloroso e sofferto a un uomo importante, il sindaco: “Il presidente Floriano Noto, a nome di tutta l’US Catanzaro, esprime profondo cordoglio per la morte di Fabrizio Ferrigno. L’ex calciatore giallorosso, tra i protagonisti della promozione delle Aquile in serie B nel 2004, si è spento oggi a causa di una terribile malattia. Alla famiglia del caro Fabrizio, amato da tutta la tifoseria che gli aveva attribuito l’appellativo di “sindaco”, vanno le più sincere condoglianze di tutta la società”.

Fabrizio Ferrigno, chi era e che cosa aveva fatto per il calcio

Fabrizio Ferrigno era nato a Napoli il 30 giugno del 1973, e lì ha coltivato la passione per il calcio fino a diventare uno dei protagonisti in campo anche con quella maglia azzurra. Dopo le esperienze con Messina e Catania, da direttore sportivo Ferrigno aveva lavorato nella Paganese dove, nel campionato 2016/2017, vinse il premio come migliore ds della Lega Pro.

Il ricordo di Fabio Cannavaro

Vicini di cuore e nella storia della loro carriera, Ferrigno e Fabio Cannavaro sono stati legati da un’amicizia che proprio l’ex campione del mondo ha voluto ricordare su Instagram con una dedica speciale: “Ciao amico mio,fai buon viaggio…mi mancherai 💔😢R.I.P #FabrizioFerrigno #napoli #scugnizzi #amicizia“. Con Cannavaro, hanno ricordato l’amico Iaquinta e Pisacane, tra gli altri.

VIRGILIO SPORT | 15-10-2020 09:14