Il calendario delle amichevoli di luglio del Milan

23-06-2022 22:39

C’è anche l’Olympique Marsiglia tra le avversarie delle amichevoli di luglio nelle quali sarà impegnato il Milan. I campioni d’Italia scenderanno in campo in Germania per la Telekom Cup contro il Colonia del prossimo 16 luglio, in Ungheria, dove sabato 23 affronteranno i padroni di casa del Zalaegerszegi Torna Egylet, in Austria, sede degli allenamenti tra il 24 e il 27 luglio, e in Francia dove domenica 31 luglio alle ore 18 affronteranno il Marsiglia allo stadio Velodrome della città transalpina.