Il Catania riparte dalla Serie D con Ross Pelligra

24-06-2022 19:53

Il nuovo Catania è pronto per ripartire dalla Serie D.

Dopo il fallimento dell’aprile scorso, costato l’esclusione in corso d’opera dal campionato di Serie C, nella stagione 2022-’23 il club rossazzurro parteciperà al massimo torneo dilettantistico dopo essere passato nelle mani del gruppo di Ross Pelligra.

Come riportato dall’edizione on line de ‘La Sicilia’, infatti, la scelta del comune per l’assegnazione del titolo sportivo del Catania è caduta sull’imprenditore australiano, il cui progetto, tra i cinque pervenuti, è stato ritenuto il più adatto per i criteri di piano delle attività sportive, business plan, esame di capacità finanziaria, solvibilità economica, e progetti di sviluppo.

A rappresentare Pelligra sarà il commercialista Dante Scibilia, ex Venezia, già avvicinatosi al Catania al tempo dell’interessamento per il club, poi non concretizzatosi, di Joe Tacopina. Nel gruppo anche gli ex calciatori italo-australiani Mark Bresciano e Vincenzo Grella.

Queste le prime parole di Pelligra dopo l’ufficializzazione: “Ho già parlato delle potenzialità di Catania, del suo fascino internazionale e delle prospettive del club. Pelligra Group vorrebbe essere l’acceleratore, lo sviluppatore, il generatore d’impulso, la realtà che mette a disposizione la sua forza per valorizzare risorse enormi. Vengo spesso in Sicilia e mi sento siciliano, ho voglia di contribuire al rilancio dell’Isola, creando modelli, occupazione e benessere. Ai tifosi catanesi posso garantire che lavoreremo incessantemente”.