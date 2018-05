In attesa di definire l'operazione Sarri, il Chelsea avrebbe individuato una nuova opzione per l'attacco. Il nome nuovo sarebbe quello di Lewandowski, attaccante in uscita dal Bayern Monaco (sembrava destinato al Real Madrid).

I Blues avrebbero mollato la pista Icardi (attenzione al possibile scambio con la Juventus, con Higuain nerazzurro). L'idea di avere il 29enne Lewandowski piacerebbe molto ai vertici del club inglese che sarebbero pronti ad una super offerta.

SPORTAL.IT | 31-05-2018 09:10