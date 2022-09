Il Chelsea si unisce alla corsa per Bellingham

29-09-2022 16:34

Jude Bellingham sta attirando intorno a se molti ammiratori grazie alle sue prestazioni impressionanti per il Borussia Dortmund e l’Inghilterra. Il 19enne centrocampista si è unito al Dortmund dal Birmingham City nel 2020.

Bellingham ha un contratto fino al 2025, ma nonostante questo i club fanno la fila per ingaggiare il giovane prospetto. Il Chelsea è l’ultimo club ad essersi unito alla corsa per l’acquisto del ragazzo, come riporta il Telegraph.

Fabrizio Romano sostiene che Liverpool, Manchester City, Real Madrid e Manchester United, insieme ai Blues, sono alla ricerca di un accordo per il giovane.

Romano riferisce che il Dortmund non è ancora in trattativa con nessun club, rimandando le discussioni e la decisione sul prezzo del cartellino a dopo i Mondiali del 2022. Il Telegraph sostiene che Bellingham costerà circa 130 milioni di sterline (145 milioni di euro).