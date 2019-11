Il Chievo si fa bello con i difensori

Il Chievo si mette alle spalle la sconfitta di Frosinone che aveva interrotto una lunga serie positiva e irrompe in zona promozione: il 2-1 alla Virtus Entella proietta i gialloblù al terzo posto della classifica a quota 21 punti insieme a Crotone e Cittadella a un punto dal Pordenone secondo.

Marcolini esulta grazie ai gol di due difensori, Vaisanen a segno al 2' su azione d'angolo e Dickmann, in gol al 40' su clamorosa incertezza della difesa ospite, fermatasi aspettando il fischio dell'arbitro per un contatto tra Esposito e Poli. Entella inesistente fino al 35', poi la squadra di Boscaglia è cresciuta alla distanza, attaccando, ma senza rendersi pericolosa.

Stesso copione al 10' della ripresa, ma a parti invertite: questa volta è il Chievo che si ferma protestando per un fallo non fischiato e Beppe De Luca accorcia. L'Entella però non va oltre, non riuscendo a impensierire più il Chievo che controlla e sfiora il 3-1. La Virtus resta a 16 punti e vede la zona retrocessione sempre più vicina dopo un ottimo inizio di stagione.

SPORTAL.IT | 25-11-2019 23:15