Il comunicato dello United: "Rashford si opera alla spalla“

Tutto si può dire, tranne che quella che sta vivendo Marcus Rashford sia un’estate indimenticabile. A diciannove giorni dall’errore dal dischetto nella finale di Euro 2020 contro l’Italia (e da tutte le polemiche che ne sono scaturite), l’attaccante dell’Inghilterra e del Manchester United si ritrova a fare i conti con la non migliore delle notizie.

A breve infatti dovrà sottoporsi ad un’operazione. A confermarlo è stato il club dei Red Devils attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale. “A seguito di una consultazione tra Marcus, l’allenatore, lo staff medico del club e gli specialisti, si è deciso che il giocatore verrà sottoposto ad un imminente intervento chirurgico per risolvere il suo infortunio alla spalla. Ora si concentrerà sulla riabilitazione per tornare il prima possibile”.

Il Manchester United non ha reso noti i tempi di recupero, ma in Inghilterra già parlano di uno stop di molte settimane.

Quello che è certo è però che i Red Devils il prossimo 14 agosto dovranno affrontare il loro primo impegno ufficiale, l’esordio in Premier League contro il Leeds, e per l’occasione non potranno contare su uno dei loro uomini di punta.

OMNISPORT | 30-07-2021 13:48