Il consiglio a Neymar della leggenda brasiliana: "Vai alla Juve”

Gli anni passano anche per Cristiano Ronaldo e in casa Juventus è giusto domandarsi quale stella possa affiancare o in futuro sostituire CR7 come leader offensivo dei bianconeri.

Se lo chiedono i tifosi, soprattutto dopo le prestazioni altalenanti del portoghese in questo spaccato di stagione: sia chiaro, nel mondo bianconero c’è ancora massima fiducia nei confronti di Ronaldo, solo che qualcuno inizia a domandarsi quanto ancora il portoghese potrà dare e se il suo contributo basterà per arrivare a vincere la Champions League.

ELOGIO ALLA JUVE. Una possibile soluzione al problema arriva da una fonte del tutto inaspettata: Paulo Roberto Falcao, ex stella della Roma e della nazionale brasiliana, dunque antico rivale della Juventus che in un’intervista a Leggo s’è però speso in un lungo elogio del club bianconero.

“Se c’è una squadra che vince sempre, significa che sta facendo le cose al meglio”, dice l’ex fuoriclasse carioca. E ancora: “La Juve ha un segreto per vincere così tanto? No, è solo una squadra forte e ha una società incredibile alle spalle. Sanno sempre cosa fare, come comportarsi e come gestire i giocatori. L’Inter, con Conte, sta provando a raggiungerla? Non sarà facile raggiungerla. La Juve è troppo abituata a vincere”.

IDEA NEYMAR. Quando poi si tocca l’argomento mercato, ecco che Falcao lancia il suo suggerimento per il futuro della Juventus, citando il nome di quello che è ormai diventato il terzo incomodo, il nuovo che avanza, nella diatriba sul miglior giocatore del mondo che vede da anni Messi e Ronaldo come protagonisti della discussione: Neymar.

“Insieme a Messi e Cristiano Ronaldo è uno dei tre top player mondiali – ha dichiarato Falcao -. Ultimamente ha perso un po’ il sorriso, è meno allegro rispetto al passato, ma resta un giocatore che può fare la differenza ovunque, anche nel campionato italiano. Alla Juve? Sì, magari da voi ritroverebbe anche l’allegria”.

SPORTEVAI | 13-11-2019 10:29