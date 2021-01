Il Crotone non si ferma più: quasi fatta per Ounas del Napoli

Il Crotone è vicino a un nuovo, importantissimo acquisto nella finestra invernale di mercato. Un colpo fondamentale per coltivare le ambizioni di salvezza dei pitagorici.

Si tratta di Adam Ounas, che secondo quanto suggerito da ‘Sky Sport’ è a un passo dal trasferimento in Calabria. La trattativa per il nazionale algerino, di proprietà del Napoli e che poco spazio ha trovato al Cagliari in questa prima metà di campionato, sarebbe a un passo dalla chiusura.

Si tratterebbe del secondo innesto in avanti che il Crotone chiuderebbe in poche ore, dopo quello di Samuel Di Carmine dal Verona.

OMNISPORT | 28-01-2021 21:32