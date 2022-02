Il direttore del Masters 1000 di Montecarlo annuncia una presenza importante

14-02-2022 09:27

Il circus del tennis è pronto a salutare i tornei sul cemento per passare progressivamente a quelli sul mattone sbriciolato.

Uno di questi, che servirà poi per preparare al meglio il Roland Garros, sarà il Masters 1000 di Montecarlo (in programma dal 10 al 17 aprile). Un torneo molto importante, che vedrà molto probabilmente al via anche Rafael Nadal.

“Non ho nemmeno bisogno di annunciare che Rafa giocherà a Montecarlo, ha affermato il direttore del torneo, Zeljko Franulovic a Livetennis.it. Sono sicuro che verrà. È uno dei suoi tornei preferiti e serve a preparare il Roland Garros”.

Dopo il grande successo ottenuto vincendo il primo slam stagionale agli Australian Open di Melbourne il maiorchino è pronto ad affrontare la stagione primaverile. Archiviato con successo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi da gioco per un pò di tempo, Nadal è tornato col botto, dimostrando di essere ancora in grado di dire la sua, anche contro avversari più giovani. Se la condizione fisica c’è, non manca certo l’esperienza e la classe, due ingredienti che gli hanno permesso di rimontare e battere Medvedev in finale.

Franulovic continua mostrando grande ammirazione per lo spagnolo: “Ho visto la partita di Nadal in Australia e la verità è che dovrebbe essere la sceneggiatura di un film su Netflix. È soprannaturale. Nadal ha una forza d’animo straordinaria. Medvedev ha giocato ad un grande livello e non ha potuto sconfiggere la bestia competitiva che è Rafa”.

Se la partecipazione venisse confermata, per Nadal si tratterebbe della 18ma presenza in questo Masters 1000 (dodici i trionfi finali), con l’ultima apparizione che risale alla scorsa stagione quando il maiorchino venne sconfitto ai quarti di finale dal russo Andrey Rublev per 2-6 6-4 2-6. Un motivo in più per il vincitore degli AO per riscattarsi prontamente.

OMNISPORT