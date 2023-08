Miroslav Mihajlovic, uno dei sei figli di Sinisa, ha annunciato su Instagram di aver conseguito il patentino da allenatore base: proprio come il papà

08-08-2023 13:50

Quando il pallone è una questione di famiglia. Miroslav Mihajlovic, figlio del compianto Sinisa, ha conseguito il diploma Uefa C, ovvero il patentino da allenatore base. Un sogno, il suo, condiviso su Instagram con i suoi follower. Spera di riuscire a imporsi, Miro. Proprio come il papà, scomparso nel dicembre 2022 all’età di 53 anni dopo una lunga battaglia con la leucemia. Classe 2000, un passato da calciatore senza troppi acuti e un futuro da allenatore. Sì, Mihajlovic jr ha scelto la sua strada.

Sulle orme di papà Sinisa: Miroslav Mihajlovic ci crede

Del resto, ha avuto un maestro davvero speciale. In casa. Fiorentina, Serbia, Sampdoria, Milan, Torino, infine Bologna, la sua ultima avventura: sono solo alcune delle squadre allenate da Sinisa Mihajlovic, esempio indelebile di forza, tenacia, volontà, carisma, coraggio.

Miro è cresciuto di calcio e con il calcio. E non poteva essere altrimenti. Preferendo, però, la panchina al rettangolo verde. Con la voglia matta di eguagliare i risultati ottenuti dal padre. E, perché no, magari provando a fare anche meglio.

Mihajlovic jr e una carriera da calciatore mai decollata

Miroslav, uno dei sei figli di Sinisa, ha iniziato a giocare a calcio nelle giovanili della Lazio. Ha poi fatto scalo nel Tor di Quinto, prima di approdare nella Primavera della Sampdoria. Ma la sua avventura sotto la Lanterna non è durata molto. Ha infatti deciso di appendere le scarpette al chiodo per dedicarsi agli studi e coltivare la sua passione per l’allenamento.

La gavetta nonostante il nome: l’ultima esperienza all’Urbetevere

Portare un ‘nome pesante’ non significa affatto avere la strada spianata. Lo sa bene, Miro. Che si sta formando sul campo con passione e dedizione, senza imboccare scorciatoie. Perché a ripagare sono lavoro e studio, senza i quali non si può sperare di andare troppo lontano. Lo scorso febbraio Mihajlovic jr è entrato a far parte dell’Urbetevere, storica società romana, in qualità di collaboratore tecnico delle giovanili.

Il primo passo concreto verso il sogno. Un altro lo ha compiuto ottenendo il patentino da allenatore base, risultato condiviso su Instagram con i suoi follower. Di padre in figlio, nel segno di Sinisa. Chissà che un giorno anche Miroslav non arrivi ad allenare in Serie A.