Il Fulham si intromette per Malcom

Il Fulham ha deciso di fare un tentativo per Malcom. Piace all'Inter ed è in uscita dal Bordeaux l'esterno offensivo brasiliano.

Secondo quanto riferito dal 'Sun' il club londinese sarebbe pronto a mettere sul piatto 45 milioni di euro, cifra in grado di convincere i Girondini.

Da capire se il ventunenne sudamericano sia attratto dall'idea di approdare in un club non di prima fascia in Premier League.

SPORTAL.IT | 17-07-2018 13:45