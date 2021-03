Il futuro dell'Inter: la mossa di Zhang per rimanere al comando

Steven Zhang non intende cedere a prezzo d’occasione l’Inter ed è un intento che si è palesato anche durante la trattativa col fondo Bc Partners. Una operazione, per ora, sfumata. Secondo Milano Finanza, il presidente cinese dell’Inter sta studiando un nuovo bond da 250 milioni di euro da utilizzare per rifinanziare il prestito da 375 milioni (di cui 75 milioni emessi a luglio 2020) già in essere e in scadenza nel 2022 e superare i problemi di liquidità accusati dal club.

Le mosse di Zhang

La strategia di Zhang e Suning non si esaurisce in questa mossa: il 30% dell’Inter è in possesso in mano di Lion Rock Capital, azionista di minoranza della società nerazzurra.

Se come ha anticipato il Corriere, l’ipotesi dell’ingresso di un pool di investitori americani si concretizzerà, in uno o più fondi, e si verseranno i circa 250 milioni utili ecco che anche quella quota potrebbe confluire nel pacchetto di maggioranza.

Zhang all’Inter ancora per un anno

Il presidente Steven Zhang vorrebbe restare alla guida del club il più a lungo possibile, ha dichiarato. E dalla sua la proprietà “ha ribadito che continuerà a garantire alla società il mai mancato supporto finanziario”. Dopo le novità sul versamento della rata di Hakimi e di Lukaku e il prossimo versamento degli stipendi, si prospetta un ulteriore passo in avanti.

Con i possibili amici americani, Zhang sta negoziando da tempo e un innesto di capitali agevolerebbe il progetto di rimanere alla guida dell’Inter per almeno un altro anno.

Ora il giovane presidente nerazzurro è atteso in Italia: dovrà però osservare un periodo di 14 giorni di quarantena e chiudere alcune delicate questioni. Con l’obiettivo di diventare proprietario unico e sedersi al tavolo delle trattative come unico interlocutore e così decidere la soluzione più confacente allo stesso gruppo di Nanchino.

VIRGILIO SPORT | 31-03-2021 09:32