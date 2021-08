Il futuro di Messi tra sogni e ironie: "Faccia come Diego”

Quale sarà il futuro di Leo Messi? La domanda coinvolge l’intero mondo del calcio e le risposte più originali e divertenti si trovano ovviamente sui social network, dove i tifosi di squadre di ogni campionato e categorie sognano o ironizzano su quella che sarà la scelta del campione ormai ex Barcellona.

Che futuro per Messi?

Tanti i commenti che riguardano il Napoli, non solo da parte dei tifosi azzurri: il club partenopeo è dove Diego Armando Maradona diede il meglio della sua carriera di calciatore e sono in tanti a chiedere a Messi di imitare il Pibe de oro per poi poter davvero confrontare il valore assoluto dei due.

“Se potessi scegliere io dove far andare Messi (a parte il Milan) direi 100% Napoli, sarebbe uno spettacolo”, scrive ad esempio il milanista Tweety. “Leo. Vai a Napoli. Fai la stessa cosa di Diego. La città ti amerà per sempre”, aggiunge Powder direttamente all’argentino.

Napoletani tra fede e ironia

“Tutti in Argentina vogliono Messi al Napoli, tutti!! E dai Leo, vieni qui!”, aggiunge Michele. Vincenzo rivede i piani di mercato degli azzurri: “Non lo vogliamo più il terzino, Mario Rui è forte, e Ghoulam sta tornando, Bakayoko in prestito con ingaggio pagato è ottimo, ma per Dio portate Messi al Napoli! Aurelio, faccela una sorpresa che la vita è breve!”.

Tra i giornalisti, c’è chi come Umberto Chiariello ritiene addirittura possibile l’arrivo dell’argentino: “Maradona, fisco e età: sono tre i motivi che potrebbero portare Messi a Napoli”. Ma i tifosi restano scettici: “Mamma mia ma ne parlate anche seriamente? Ma per piacere smettiamola di farci prendere in giro”, commenta Pe1926.

“Ma non dire baggianate… Un giocatore per essere completo deve vincere, che viene a fare qua?”, la replica a Chiariello di Fabio. Infine l’ironia di Enrico: “È più probabile che Messi compri il Napoli che accada il contrario”.

SPORTEVAI | 06-08-2021 11:45