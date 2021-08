Il Genoa ne ufficializza tre: arrivano Caicedo, Maksimovic e Touré

Ultime ore di mercato, il Genoa di Ballardini accoglie tre nuovi acquisti: negli scorsi minuti il club rossoblù ha depositato i contratti di Felipe Caicedo, Nikola Maksimovic e Abdoulaye Touré.

Il primo arriva a titolo definitivo dalla Lazio, cambiando per la prima volta maglia in Serie A, dopo aver giocato dal 2017 ad oggi totalizzando 33 goal in 139 presenze.

Il secondo, Maksimovic, invece, svincolato da giugno dopo l’esperienza al Napoli, è alla sua terza esperienza in Italia: arrivato nel 2013 al Torino, ha poi vestito la maglia azzurra, fino alla fine della scorsa stagione.

Il terzo, Touré, è un centrocampista classe ’94 cresciuto nel Nantes, da cui arriva a titolo definitivo, e con cui ha collezionato 162 presenze e 9 reti.

OMNISPORT | 31-08-2021 18:22