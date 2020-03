Il gesto di Mourinho commuove il web

Amato, odiato, rimpianto, considerato sopravvalutato: non a caso Josè Mourinho è Special, nel bene come nel male. Il tecnico portoghese – sempre amato dai tifosi dell’Inter che continuano a ricordarlo e ad amarlo per il Triplete conquistato sulla panchina nerazzurra nel 2010 – si trova a Londra in piena emergenza Corona Virus ma non potendo allenare si sta dando egualmente da fare sotto altri punti di vista.

Il gesto di solidarietà

L’allenatore del Tottenham ha deciso di fare la sua parte ed ha trascorso la giornata distribuendo beni di prima necessità alle persone costrette a casa, insieme con Age Uk, un’associazione impegnata nell’assistenza agli anziani.

Foto e video

Mou è sceso per strada in tuta con le buste della spesa in mano, immortalato da foto ed anche da alcuni video, per aiutare i più sfortunati.

L’applauso dei social

La notizia ha fatto il giro del web e fioccano applausi virtuali al tecnico: “Mourinho che porta la spesa agli anziani è una bella foto da ricordare. Ricordiamoci sempre che gli anziani sono la nostra storia” o anche: “Uno Special One dal cuore d’oro”, oppure: “Dio è grande, ma Mourinho di più”.

Sono soprattutto gli interisti ad elogiare lo Special One: “Bravo Mourinho, che ha passato una giornata a consegnare cibo e medicine agli anziani, che a Londra, non possono uscire di casa dopo il lockdown imposto dal governo” ma arrivano reazioni (bifronti) anche da altre tifoserie: “Non è simpatico, ma sicuramente è un GRANDE”. Acidi invece gli juventini: “Si mette pure in posa…..un cartonato è per sempre” e infine: “E chiama la stampa x farsi fotografare”.

SPORTEVAI | 24-03-2020 10:14