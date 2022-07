Il giudizio di Norris sulla Sprint Race

15-07-2022 15:54

Anche se ormai sono già state sdoganate e viste dal pubblico e dai tifosi della Formulo Uno, non rappresentando più quella novità estrema, le considerazioni sulle Sprint race tengono sempre banco.

Come per tutte le cose nuove c’è chi da un lato ha voluto apprezzare la novità trovando riscontri positivi, e chi, dall’altro, non è ancora del tutto convinto. Non parliamo solo di tifosi e appassionati ma anche di piloti che si sono soffermati su alcuni aspetti tecnici non pienamente graditi.

Uno di questi è il pilota inglese della McLaren, Lando Norris. Secondo il talento britannico, le gare Sprint sono poco spettacolari, proprio per via della loro natura che le rende diverse dalla tradizionale prova domenicale: “Secondo il mio punto di vista non trovo nulla di gran che emozionante e spettacolare. In una Sprint Race si può spingere a tavoletta l’acceleratore per tutto il tempo e non c’è tanto degrado degli pneumatici visto la brevità della corsa e aspetti del genere possono impattare molto sulle squadre. Penso che sia più difficile fare qualcosa di diverso rispetto alle vetture che precedono, soprattutto quando, in qualifica, si è divisi da un decimo. Ecco li ad esempio, non ci puoi fare niente”.