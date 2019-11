Il KonteSutra del tecnico dell'Inter scatena ironia dei tifosi

Al Conte furioso dopo una prestazione deludente eravamo abituati, al tecnico che in conferenza si sfoga e accusa chiunque gli capiti a tiro – che sia un giornalista o un dirigente del suo stesso club – anche, ma a sentire l’allenatore dell’Inter parlare di sesso un po’ meno. L’intervista rilasciata all’Equipe di oggi (di cui erano state date alcune anticipazioni), in cui Conte regala consigli ai suoi giocatori, è diventata presto virale sul web, scatenando ironia e reazioni di ogni tipo e suscitando più interesse della sua conferenza di vigilia.

LE PAROLE – Cosa ha detto Conte? Presto detto: “In periodo di competizione, il rapporto non deve durare a lungo, bisogna fare il minor sforzo possibile, quindi restando sotto la partner. E poi consiglio di farlo preferibilmente con la propria moglie così non si è costretti a fare una prestazione eccezionale!”

LE REAZIONI – Immediate le reazioni sui social. Anche Paolo Paganini della Rai ha twittato: “Ho letto che Conte dà consigli anche sul sesso ai suoi giocatori. Immagino che ci sarà una brochure con le “posizioni” e in varie lingue”.

I COMMENTI – I tifosi di tutti i club si scatenano: “Ma li fa anche riprendere con la telecamera per essere certo che abbiano seguito le sue istruzioni, o si fa solo fare il resoconto prima della riunione tecnica?” o anche: “Può fare qualche seduta di allenamento con Rocco Siffredi”.

L’IRONIA – L’ironia la fa da padrona: “Come funziona per le sovrapposizioni?” o anche: “Il Kontesutra, edizioni Bignami…”, oppure: “ha copiato Lando Buzzanca nel film “L’arbitro”….” e ancora: “E ai single gli danno il calendario Pirelli…??”.

E CON WANDA? – Inevitabile pensare al recente passato: “Probabilmente per questo hanno fatto fuori Icardi , Per Conte sarebbe stato come cercare di vendere il ghiaccio agli eschimesi” o anche: “Ahahahahah Wanda ringrazia di essere andata via a Parigi con suo marito… “.

CONTROLLI – C’è chi scrive: “Se Bobo Vieri allenava lui si che poteva dare consigli che è stato un vero bomber”, oppure: “Fa anche i controlli a sorpresa tipo antidoping ?”.

FAVOREVOLI – Non mancano i tifosi nerazzurri che al loro tecnico chiedono anche questo: “Antonio Conte vuole avere tutto sotto controllo a 360°. Antonio Conte è il mio allenatore. E uno come lui io me lo voglio tenere stretto per anni”.

SPORTEVAI | 23-11-2019 08:48