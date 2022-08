Il Lecce mette esperienza, arriva Normann

16-08-2022 09:30

Prosegue la campagna acquisti del Lecce. Dopo l’ottimo debutto in campionato contro l’Inter, che ha visto i salentini arrendersi solo al 95′ nonostante i tanti esordienti in campo e l’emergenza in difesa, il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino e il direttore sportivo Stefano Trinchera si sono assicurati le prestazioni del centrocampista Mathias Normann.

Come dirmato dal club giallorosso attraverso una nota sul proprio sito ufficiale il nazionale norvegese, classe ’96, arriva in prestito dal Rostov dopo aver disputato l’ultima stagione in Premier League con il Norwich City.

In vista della seconda giornata in casa del Sassuolo e del già delicato scontro diretto successivo contro l’Empoli, quindi, Baroni mette nel motore un elemento in grado di assicurare qualità ed esperienza internazionale alla mediana giallorossa.

