Il Lione sistema il centrocampo: arrivano Ndombele e Faivre

31-01-2022 16:51

Dopo la cessione di Bruno Guimaraes al Newcastle, ed incassata la delusione per il mancato arrivo di Rodrigo Bentancur dalla Juventus, approdato invece al Tottenham, l’Olympique Lione ha concluso due importanti colpi per il reparto di centrocampo.

Nella seconda parte della stagione 2021-2022, infatti, il tecnico Peter Bosz potrà contare sia su Tanguy Ndombele, sia su Romain Faivre.

Il primo, classe ’96, torna nel club che lo lanciò nel grande calcio dopo un triennio trascorso proprio al Tottenham: affare da un milione di prestito con riscatto fissato a 65 milioni, faclitato dal fatto che Ndombele non rientrava nei piani tattici di Antonio Conte.

Faivre, centrocampista offensivo, arriva invece dal Brest, dove ha giocato nell’ultimo biennio dopo essersi formato tra Tours e Monaco: nelle ultime sessioni di mercato, e in particolare in quella dell’estate 2021, il classe ’98 era stato vicino al trasferimento al Milan, che non ha però trovato l’intesa con il Brest, abbandonando poi la presa sul giocatore.

