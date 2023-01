Il Lipsia: "Non regaleremo Gvardiol"

06-01-2023 23:47

Il direttore sportivo del Lipsia Max Eberl a Sky Sport Deutschland ha avvisato tutte le pretendenti di Gvardiol, stella del Mondiale in Qatar: “Attivando l’opzione per estendere il contratto abbiamo le redini dell’affare in mano nostra. Il club ha fatto un lavoro eccezionale, non abbiamo alcun interesse a regalarlo in estate”.

Il club tedesco vuole bloccare anche Dani Olmo: “È cresciuto tantissimo qui, le sue prestazioni stanno facendo scalpore, sono ottimista sul fatto che troveremo una soluzione per il rinnovo”.