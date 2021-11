Il Manchester City domina e batte Ronaldo e lo United

06-11-2021 16:32

Netta vittoria del Manchester City nel derby contro lo United andato in scena all’Old Trafford. La squadra di Guardiola ha dominato la contesa, vincendo 2-0 una partita praticamente chiusa subito nel primo tempo.

I Citizens si sono portati in vantaggio al 7′ con un’autorete di Bailly, poi hanno raddoppiato al 45′ con Bernardo Silva, servito dallo scatenato ex Inter e Juve Cancelo. Nella ripresa hanno gestito il risultato, subendo pochissimo la debole reazione dei Red Devils, mai in partita.

Per la squadra di Solskjaer, vicino all’esonero, appena un tiro in porta con Cristiano Ronaldo nel corso del primo tempo. Troppo poco. In classifica City secondo a 23 punti, United, alla terza sconfitta nelle ultime quattro, quinto a 17.

