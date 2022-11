Il Manchester United inizia a riflettere sul post Ronaldo

03-11-2022 18:38

Chi sostituirà Cristiano Ronaldo al Manchester United? È questa una delle domande che tormenta l’ambiente dei Red Devils, ormai ai ferri corti con il campione portoghese.

Ovvio pensare, dunque, a chi farà le sue veci, visto che lo stesso Ronaldo potrebbe fare le valigie già nel mercato invernale.

E chi potrebbe prendere il suo posto? Secondo Media-Foot pare che la squadra inglese stia pensando all’attaccante Choupo-Moting del Bayern Monaco.

Il camerunense è in scadenza con i tedeschi nel giugno 2023 e non è detto che non abbiamo voglia di intraprendere una nuova avventura calcistica.