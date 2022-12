08-12-2022 17:11

Il Milan ha vinto per 3-2 l’amichevole giocata a Milanello contro il Lumezzane.

I rossoneri di Stefano Pioli, senza tanti nazionali, non hanno brillato, e si sono ritrovati sotto al 10′ (a segno per gli ospiti Spini). Al 51′ Il Diavolo ha trovato l’1-1 grazie ad una bella azione personale del francese Adli, ma al 54′ ha subito il nuovo vantaggio del Lumezzane, in gol con Mauri.

Nel finale l’ingresso di alcuni Primavera ha ribaltato la sfida, a segno Alesi ed Eletu. Da rivedere soprattutto l’attacco per Pioli: prova negativa del duo offensivo Rebic-Origi.