Il Milan ci prova: possibile scambio di mercato con il Psg

A poco più di un anno dal suo arrivo al Milan, Lucas Paquetà è finito ai margini della rosa per ragioni tattiche e psicologiche, e i rossoneri si interrogano sul suo futuro.

La cessione del centrocampista brasiliano è ormai certa, e per non perdere completamente l'investimento di 12 mesi fa (il giocatore fu acquistato per quasi 40 milioni di euro) gli uomini di mercato del Diavolo hanno allacciato i contatti con il direttore tecnico del Psg Leonardo, che lo portò in Italia, per proporre un possibile scambio alla società francese.

A Milano, secondo Tuttosport, potrebbe approdare Leandro Paredes. L'argentino, che in serie A ha giocato all'Empoli e alla Roma, era già stato cercato dai rossoneri quando era allo Zenit. In questa stagione ha disputato 27 partite con la maglia del Psg, ma solo 8 da titolare ed è in odore di addio.

L'alternativa numero uno alla soluzione francese è la Fiorentina. Il patron dei gigliati Rocco Commisso, dopo aver prenotato Amrabat dal Verona, avrebbe messo gli occhi anche su Paquetà.

SPORTAL.IT | 27-03-2020 17:58