Il Milan crede in Vranckx: incontro in programma con il Wolfsburg

Per riscattare il classe 2002 il Milan negozia nuovi termini, il centrocampista ha conquistato Massara e Maldini

24-03-2023 08:55

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Milan tra poco tempo avrà un incontro col Wolfsburg per parlare del riscatto di Aster Vranckx.

Il giovane centrocampista belga, classe 2002, arrivato a Milano in estate (il primo settembre 2022) in prestito, ad ora non ha trovato moltissimo spazio sin qui.Vranckx, nonostante il poco minutaggio, ha convinto i dirigenti rossoneri (Maldini e Massara su tutti) delle sue qualità e vogliono procedere all’acquisto a titolo definitivo.

La cifra pattuita era di 12 milioni di euro ma il Milan proverà a chiedere uno sconto. Per il giovane belga il Milan, a prescindere dal riscatto o meno, ha pagato 2 milioni di euro al Wolfsburg.