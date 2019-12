Il Milan fa aspettare Bonaventura

Giacomo Bonaventura ha ritrovato il suo posto nel Milan dopo il lungo infortunio, ed è stato decisivo nelle ultime partite con due reti realizzate. Il suo contratto scade il prossimo giugno, e il giocatore vorrebbe rinnovare con il club rossonero.

Secondo tuttomercatoweb, i dirigenti del Diavolo però non hanno nemmeno accennato alla possibilità di rinnovargli il contratto, non sono in programma incontri ed è quindi possibile l'addio a fine stagione del centrocampista ex Atalanta, che tra pochi giorni sarà libero di trattare con altri club per trasferirsi a parametro zero in estate.

SPORTAL.IT | 18-12-2019 15:45