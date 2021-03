Il Milan frena ancora, Kessie lo salva al 97'. Roma ok, goleada Atalanta

Nuovo passo falso del Milan, che pareggia in casa contro l’Udinese in una delle partite della 25esima giornata di campionato. Traditi da un errore di Donnarumma, affondato da un gol di Becao, i rossoneri pareggiano al 97′ grazie a un rigore di Kessie e restano a -3 dall’Inter, in campo giovedì a Parma. Vittoria preziosa della Roma a Firenze, goleada dell‘Atalanta con il Crotone. II derby di Genova finisce in parità.

Al Meazza ritmi poco elevati nel primo tempo: l’Udinese tiene basso il baricentro e copre tutti gli spazi, bloccando ogni azione del Milan, che ci prova solo dalla distanza con Brahim Diaz e Castillejo. Pioli è costretto a cambiare l’infortunato Tonali nell’intervallo, ad inizio ripresa subito due enormi chance per parte: al 48′ Romagnoli salva tutto con un grande intervento sulla linea di porta sul colpo di testa di Nestorovski, al 52′ Musso salva l’Udinese con una parata d’istinto su Kessié.

Pioli cerca di smuovere le acque inserendo Hauge e Kalulu, ma al 68′ passano gli ospiti: sugli sviluppi di un corner Donnarumma, forse tratto in inganno dalla finta di Nestorovski, si fa beffare dall’innocuo colpo di testa di Becao. Diavolo avanti tutta alla ricerca del pareggio nel finale, al 97′ Larsen commette una follia colpendo con il braccio in area: dal dischetto Kessié trova l’1-1.

La Roma passa a Firenze: al Franchi contro la Fiorentina i giallorossi si impongono per 2-1. Dopo un primo tempo in equilibrio e senza particolari occasioni da gol, nella ripresa fa tutto Spinazzola. Al 48′ con una bella girata di destro porta avanti i giallorossi, al 60′ nel tentativo di deviare un cross di Biraghi spedisce nella propria porta. Al 90′ arriva il 2-1 definitivo di Diawara, su assist di Karsdorp.

Serata tranquilla invece per l’Atalanta, che dopo un primo tempo in equilibrio travolge il Crotone per 5-1 con i gol di Gosens, Palomino, Muriel, Ilicic e Miranchuk. In classifica la squadra di Gasperini, alla quarta vittoria consecutiva, è terza a pari merito con la Juventus a quota 49 punti.

Finisce in parità, 1-1 il derby di Genova tra le tranquille Genoa e Samp: a Zappacosta replica Tonelli. Brilla il Verona di Juric, che sbanca Benevento con un secco 3-0 frutto dei gol di Faraoni e Lasagna e dell’autorete di Foulon. Serata amara per gli Stregoni che perdono nei primi minuti Letizia.

In coda successo prezioso del Cagliari in casa contro il Bologna: la seconda vittoria consecutiva di Semplici è firmata dall’ex juventino Rugani. In classifica i sardi escono temporaneamente dalla zona retrocessione, portandosi a 21 punti.

Serie A, i risultati della 25esima giornata

Atalanta-Crotone 5-1

12′ Gosens (A), 23′ Simy (C), 48′ Palomino (A), 50′ Muriel (A), 58′ Ilicic (A), 85′ Miranchuk (A)

Benevento-Verona 0-3

25′ Faraoni (V), 34′ aut. Foulon (B), 50′ Lasagna (V)

Cagliari-Bologna 1-0

19′ Rugani (C)

Fiorentina-Roma 1-2

49′ Spinazzola (R), 60′ aut. Spinazzola (R), 90′ Diawara (R)

Genoa-Sampdoria 1-1

52′ Zappacosta (G), 77′ Tonelli (S)

Milan-Udinese 1-1

68′ Becao (U), 97′ Kessié (M)

OMNISPORT | 03-03-2021 22:50