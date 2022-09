17-09-2022 09:29

Il Milan non vuole perdere tempo. Se l’ultima sessione di mercato è stata particolarmente agitata, anche a causa dei cambiamenti in società, ora i dirigenti rossoneri vogliono provare ad anticipare i tempi e soprattutto la concorrenza. La strategia del club è chiara da tempo: investimenti mirati su giovani di talento che a San Siro possano definitivamente esplodere.

Milan: la tentazione si chiama Okafor

Olivier Giroud continua a essere il punto di riferimento dell’attacco rossonero. Il calciatore francese anche in questo avvio di campionato ha dimostrato di poter essere un terminale di grande valore ma gli anni si fanno sentire e il Milan non vuole farsi trovare impreparato, anche in considerazione dei tanti infortuni subiti dal compagno di reparto Ante Rebic.

Per questo motivo i rossoneri hanno cominciato a seguire con grande attenzione Noah Okafor. L’attaccante del Salisburgo si è messo in grande evidenza in Champions League andando a segno anche contro i rossoneri e su di lui sembrano essersi concentrate le attenzioni di Paolo Maldini. La sua valutazione è già piuttosto alta, intorno ai 35 milioni di euro, ma la dirigenza rossonera ha deciso di cominciare a seguire questa pista con grande attenzione.

Milan, i tifosi applaudono le scelte di Maldini

Nel corso degli ultimi anni Paolo Maldini ha dimostrato di essere molto bravo a scovare futuri talenti e in attesa che la mossa De Ketelaere paghi i suoi dividendi i rossoneri si sono messi sulle tracce del giovane attaccante degli austriaci. Una scelta apprezzata dai social: “Finalmente qualcuno inizia a guardare giocatori interessanti sul serio”, scrive Ale. Mentre Alessio si pone delle domande: “Come dovremmo interpretarlo questo interesse? Come uno step naturale di miglioramento della rosa o come preparazione per cessioni illustri?”.

Sono tanti i fan rossoneri che vorrebbero il giocatore a Milano: “Io per Okarfor finanzio il mercato del Milan comprando maglie di Messias ogni giorno”. E ancora: “Da prendere in attacco sono Okafor, Sesko e Solbakken. Sono tre calciatori che ti fanno alzare il livello esponenzialmente”.