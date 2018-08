Il Milan paragona Romagnoli a Nesta

Il Milan in una nota incorona Alessio Romagnoli, che in questa stagione sarà il capitano dei rossoneri dopo la partenza di Leonardo Bonucci. Il club rossonero tira in ballo come paragone addirittura un gigante del passato come Alessandro Nesta.

"Una fascia importante. Alessio Romagnoli è stata l'unica luce in fondo al tunnel nei due mesi più delicati dell'estate rossonera, ed è amatissimo dai tifosi. Direttamente proporzionale la stima di cui gode nello spogliatoio. Senza chiamare in causa il Nesta del campo, Alessio è sobrio, asciutto, serio e disincantato fuori dal campo esattamente come lo era Sandro. Non è un paragone tecnico, ma di personalità. Ecco perchè la fascia di capitano ad Alessio è una buonissima cosa".

SPORTAL.IT | 24-08-2018 12:40