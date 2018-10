Il Milan può perdere un big

Nonostante la grande ammirazione di Gattuso verso Hakan Calhanoglu, il turco potrebbe salutare Milano prima della scadenza del contratto, fissata per il 2021.

Pare infatti che l'RB Lipsia voglia riportare il talentuoso 24enne in Germania, offrendogli un ruolo da assoluto protagonista.

Calhanoglu ha avuto un rendimento caratterizzato da alti e bassi da quando veste la maglia rossonera ma nonostante questo la società e i tifosi non hanno mai fatto mancare il loro sostegno al giocatore.

Il turco, dal canto suo, dice di trovarsi bene al Milan, come ha recentemente dichiarato a Milan TV: "Quando è arrivato Gattuso ho iniziato a giocare meglio. Lui e Gigi Riccio parlano tanto con me e io ho bisogno di questo, in campo ho bisogno di sapere cosa sto facendo bene e cosa devo fare meglio. Mi piace il mister, a volte è un po' duro ma è quel che serve alla nostra squadra, perché siamo una squadra forte".

Nonostante la situazione sembri chiara e definita, però, il Lipsia vorrebbe fare un tentativo per provare a convincere l'ex Bayer Leverkusen a tornare in Germania.

SPORTAL.IT | 13-10-2018 10:10