Milan, Gallardo esonerato dall'Al-Ittihad torna di moda: l’indiscrezione di Di Marzio

L'Al-Ittihad silura Gallardo dopo la manita interna subita in campionato: il tecnico più vincente della storia del River Plate nel mirino del Milan, le reazioni dei tifosi

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Fine della corsa: Marcelo Gallardo non è più l’allenatore dell’ Al-Ittihad. Il tecnico argentino più vincente della storia del River Plate paga il pessimo rendimento avuto in Arabia Saudita al timone del club in cui milita Benzema e, ora, il suo nome è accostato il Milan.

Arabia Saudita, Gallardo silurato: che disastro l’Al-Ittihad

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la manita interna subita dall’Al-Ettifaq nell’ultimo turno di Saudi Pro League. Il club ha optato per la svolta: via Gallardo, che col suo stipendio da 22 milioni di euro è il secondo allenatore più pagato al mondo.

La scelta dell’argentino di preferire la corte dorata dell’Arabia Saudita anziché approdare in uno dei tanti club europei che erano sulle sue tracce dopo i successi ottenuti col River Plate si è rivelata un clamoroso boomerang. Perché, complice un rapporto mai decollato con la stella Benzema, all’Al-Ittihad ha collezionato solo delusioni. Male in campionato, asfaltato dall’Al-Hilal nella finale della Supercoppa saudita, fuori ai quarti nella Coppa del Mondo per club 2023 e nella Champions asiatica: insomma, un disastro.

L’indiscrezione di Di Marzio: il Milan sulle tracce di Gallardo

Secondo l’esperto di mercato Sky, Gianluca Di Marzio, il Milan avrebbe inserito anche ‘El Muñeco‘ nella lista dei papabili candidati alla panchina rossonera, in cui figurano Sergio Conçeicao, Fonseca e Conte. Risolto il nodo ingaggio con l’Al-Ittihad, Gallardo sarà libero di raggiungere un’intesa con un altro club. Al momento si tratta di un sondaggio: chissà che il Diavolo non decida di affondare il colpo per un tecnico a caccia del rilancio dopo l’esperienza flop in Arabia Saudita.

Gallardo al Milan? Le ultime voci scatenano i tifosi rossoneri

Come hanno reagito i tifosi del Milan alla notizia del possibile interesse per Gallardo? Sui social fioccano i commenti. “Andare a letto con Conte al Milan in tendenza e svegliarsi con Gallardo lo stratega” scrive Tony su X. E, ancora, un altro tifoso: “Ma tu dimmi se dopo una nottata insonne per star dietro a mio figlio di 3 mesi mi tocca leggere di Gallardo”. “Una cosa positiva ci sarebbe al possibile annuncio di Gallardo: ci sarebbe talmente tanto casino che questi dirigenti avrebbero vita breve al Milan”, aggiunge Marco. “Sicuramente rappresenterebbe una scommessa sotto diversi punti di vista. Non pensate però che Gallardo sia scarso. Non lo è per niente” sostiene Marco.