Il Milan ritrova Theo Hernandez: è guarito dal Covid-19

24-10-2021 11:55

Il Milan ha annunciato la guarigione di Theo Hernandez dal Covid-19. Il terzino francese, risultato positivo al test del tampone lo scorso 13 ottobre, si è negativizzato e ora può tornare immediatamente agli ordini del tecnico Stefano Pioli in vista dei prossimi impegni rossoneri.

Con un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, il club meneghino ha comunicato la piena guarigione del classe 1997, costretto a saltare le sfide di Serie A contro Verona e Bologna oltre all’impegno di Champions League in casa del Porto.

Toccherà ora a Pioli valutare le condizioni dell’esterno transalpino nell’ottica di una possibile convocazione già per il turno infrasettimanale contro il Torino.

Nel caso in cui non dovesse farcela diventa ipotizzabile un suo pieno reintegro per la sfida di domenica 31 ottobre contro la Roma.

